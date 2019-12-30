الحكومة العراقية ستعلن موقفها من الهجوم الأمريكي بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم

أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، هجوم القوات الأمريكية على قوات الحشد الشعبي، أمس، معتبره خرقًا لسيادة البلاد، وتجاوزًا خطيرًا على قواعد عمل قوات التحالف.

بغداد – سبوتنيك. وقال المجلس في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين "تدين الحكومة العراقية هذا العمل وتعده خرقاً لسيادة العراق وتجاوزاً خطيراً على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الأمريكية بالانفراد بعمليات دون موافقة الحكومة العراقية".

وأضاف المجلس الوزاري العراقي أن: " القوات الأمريكية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة وأولوياتها السياسية، وليس الأولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً".

وأردف: "هذا الاعتداء الآثم المخالف للأهداف والمبادئ التي تشكل من اجلها التحالف الدولي يدفع العراق إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية أرواح أبنائه وتعزيز المصالح المشتركة".