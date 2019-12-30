سوريا تدين القصف الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي العراقية

أدانت الخارجية السورية، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي العراقية مساء أمس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين "سوريا تدين العدوان الأمريكي الدموي على فصائل الحشد الشعبي العراقية التي تدافع عن سيادة العراق واستقلاله في إطار قرارات الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية وأي عدوان على سيادة واستقلال وحرية العراق والعراقيين".

وأضاف المصدر "سوريا تعبر عن تضامنها التام مع العراق شعباً ومؤسسات وتعيد مطالبتها بعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق التي تعدّ في صميم عمل ومهام الدولة العراقية".

وقصف الطيران الأمريكي، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.