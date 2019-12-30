برنامج الأغذية العالمي... قصف المستودعات في الحديدة أوقف عملية طحن الحبوب

ذكر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، أن نيران المدفعية دمرت طاحونة في منطقة تقع على خط القتال قرب مدينة الحديدة الساحلية باليمن، مما أجبر البرنامج على تعليق طحن الحبوب المخصص لتقديم المساعدات الغذائية للسكان الذين يتضورون جوعا.

وقال متحدث باسم البرنامج "برنامج الأغذية العالمي لطحن الحبوب في (شركة) مطاحن البحر الأحمر توقف مؤقتا بعد تعرض المطاحن لنيران مدفعية يوم الخميس 26 ديسمبر"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن حركة الحوثي هي من نفذ القصف.

ولم يرد بعد تعليق من الحوثيين.

وأصبحت مستودعات الحبوب التابعة للبرنامج في شركة مطاحن البحر الأحمر بؤرة ساخنة في الصراع بالحديدة، حيث تحاول الأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار وسحب القوات مثلما نص اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي في محادثات سلام في ستوكهولم.

وتقع مطاحن البحر الأحمر على خط القتال بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا وقوات الحوثيين المتحالفة مع إيران.

وأثرت الحرب تأثيرا شديدا على إمدادات الغذاء في اليمن وبات على أثر ذلك ملايين الأشخاص في اليمن عرضة للمجاعة فيما تصفها وكالات الإغاثة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.