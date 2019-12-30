العراق يدين الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي ويعتبره تجاوزا لقواعد عمل التحالف

أدان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، هجوم القوات الأمريكية على قوات الحشد الشعبي، أمس، معتبره خرقًا لسيادة البلاد، وتجاوزًا خطيرًا على قواعد عمل قوات التحالف.

بغداد – سبوتنيك. وقال المجلس في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين "تدين الحكومة العراقية هذا العمل وتعده خرقاً لسيادة العراق وتجاوزاً خطيراً على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الأمريكية بالانفراد بعمليات دون موافقة الحكومة العراقية".

وأضاف المجلس الوزاري العراقي أن "القوات الأمريكية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة وأولوياتها السياسية، وليس الأولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً".

وأردف "هذا الاعتداء الآثم المخالف للأهداف والمبادئ التي تشكل من أجلها التحالف الدولي يدفع العراق إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية أرواح أبنائه وتعزيز المصالح المشتركة".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، مساء اليوم الأحد، أن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا استهدفت 5 منشآت لحزب الله منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا"مضيفا أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".

وأشار البيان إلى أن الضربات"ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".