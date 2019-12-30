وزير في حكومة "هادي" يدعو أطراف الحرب في اليمن إلى احترام حقوق الإنسان

قال الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، إن كل انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مدانه ومرفوضة عند حدوثها من أي طرف، وأن هناك لجنة متابعة وطنية ترصد تلك الانتهاكات وتحيلها للقضاء شرط أن تكون موثقة وغير مسيسة.

وأضاف عسكر في مقابلة مع "سبوتنيك"، دعنا نتفق على عدة نقاط، نحن في وزارة حقوق الإنسان ملتزمون بالدستور والقانون اليمني وملتزمون أيضا بالقوانين والمواثيق الدولية، التي وقع عليها اليمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد الوزير، من حيث المبدأ أي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، هذه الانتهاكات مدانه إدانة كاملة من جانبنا في كل ربوع اليمن شمالا وجنوبا، وبالتالي نحن ندعو كافة الأطراف في اليمن بما فيها الحكومة الشرعية والتحالف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزير أن أي حرب تحدث في أي مكان بالعالم تحدث فيها انتهاكات سواء من الضربات الجوية للطيران أو الضربات الخاطئة وغيرها، وتختلف المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي بحسب درجة التعمد في هذا الانتهاك، وهل تلك الانتهاكات ممنهجة، الهدف منها القتل بحد ذاته، أم هذا الانتهاك حدث نتيجة ضربة أو ضربات عن طريق الخطأ، فإن كان الانتهاك بالخطأ يفترض فيه التعويض وجبر الضرر.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.