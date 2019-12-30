تسجيل
20:58 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    البرلمان المصري

    برلمانيون يحذرون من عدم إقراره... قانون جديد ضد الفساد في مصر

    © AP Photo / AP Photo)
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104224/49/1042244993.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912301043920161-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/

    حذر برلمانيون مصريون من رفض مشروع قانون المحليات من حيث المبدأ، نظرا لعدم قدرة البرلمان على مناقشته مرة أخرى في دور الانعقاد الحالي.

    وشدد الأعضاء على ضرورة إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي لما له من أثر في محاربة الفساد، من خلال الصلاحيات التي يمنحها القانون لأعضاء المجالس المحلية.

    الناس بالقرب من موقع الهجوم على كنيسة مار مينا في منطقة حلوان على مشارف القاهرة
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    بشرى للمصريين... قانون جديد للضريبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
    من ناحيته قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة المحليات في البرلمان المصري، إن قانون المحليات لا زال في طور النقاش حتى الآن.
    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم، أن القانون في طور النقاش يمكن أن يدخل عليه بعض التعديلات من خلال حذف بعض المواد أو إضافة تغييرات على المواد.

    وأوضح أن بعض النواب يرون أن المادة 180 من مشروع القانون لا تلبي طموح المواطن في الانتخابات، إلا أنه تم الخلط بين الانتخابات وقانون الإدارة المحلية، خاصة أن قانون الإدارة المحلية مكون من 156 مادة، ثلثها معني بالانتخابات والمواد الأخرى تتعلق بالقضاء على الفساد، خاصة أن بعض المواد تمنح عضو المجلس المحلي أدوات رقابية تتشابه مع الأدوات الرقابية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب.

    وأشار إلى أن الاختلاف الحاصل حول المادة 180 التي تتعلق بنسبة الشباب والمرأة 25% لكل منهما، وتمثيل مناسب للعمال والفلاحين، وأن الاعتراض على كلمة تمثيل مناسب للعمال.  

    وشدد على أن اللجنة لم تعترض على طرح بعض النواب ورحبت بأي اقتراحات، كما أنها رحبت بأي مشاريع أخرى في هذا الإطار، خاصة أن المشروع المقدم حاليا لم يخالف الدستور في أي مادة من مواده.

    وأشار إلى أن بعض الاعتراضات على تدخل مجلس الأمناء بالمجتمعات العمرانية لا يتدخل في وضع الميزانية رغم أنه غير موجود في قانون الإدارة المحلية.

    وشدد على أنه حال رفض مشروع القانون من باب المبدأ لا يمكن نقاشه خلال دور الانعقاد الحالي.

    الدولار مقابل الجنيه المصري
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل
    من ناحيته قال النائب حاتم بشات عضو البرلمان المصري، إن الاختلاف حول مشروع القانون هو من الأمور الطبيعية، وأنه أعيد للجنة مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأثنين، أن القانون يساهم بشكل كبير في الحد من الفساد، من خلال منح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية تمكنهم من القيام بالمهام والاختصاصات التي يمكن أن يقوم بها النائب، وهو ما يساهم في تفرغ النائب للدور الرقاب والتشريعي بشكل أفضل.

    فيما قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، و أنه حظي بمناقشات مستفيضة بلجنة الإدارة المحلية، حيث شارك فيها جميع أطياف المجتمع من أجل الخروج بقانون يتماشى مع الدستور ويحقق الصالح العام للمجتمع.

    البرلمان المصري
    © AP Photo /
    رئيس البرلمان المصري: وضعنا الكثير من القوانين لضمان القضاء على الفساد
    وأضاف في بيان اليوم له اليوم الأثنين، أن غياب المحليات منذ أكثر من 8 سنوات أثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبيع وتخصيص الأراضي، وإصدار تراخيص البناء، وقرارات الإزالة للمباني المخالفة أو التي أقيمت بدون ترخيص، وإدارة الأسواق العامة وعدم السيطرة على الباعة الجائلين، وغيرها من المشكلات التي تلزم بوجود محليات منتخبة لوضع حلول حاسمة لكل هذه المشكلات.

    وتابع البيان :" أن قانون الإدارة المحلية سيعمل بشكل كبير على حل مشكلة من أكبر المشكلات في منظومة المحليات وهي ضعف العلاقات التنظيمية بين الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها، وبين الوزارات والأجهزة المركزية ذات الصلة بالعمل المحلي، وطول وتعقد الإجراءات والاتصالات للوصول إلى قرارات حاسمة وسريعة للمشكلات المحلية التي تتوقف على سلطة المركزية."

    وبحسب صحيفة اليوم السابع، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيساهم في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية التي يتحقق من خلالها معدلات تنمية مرتفعة، حيث أن استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية تساعد في تحقيق هذه المعدلات.

    وأكدت فهيم، أن موقف الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية برفض مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد سقطة تاريخية، خاصة وأن إقرار قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري.

    فيما قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية بحاجة للدور الرقابي عليها، الذي تفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع الفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية.

    وأكد عضو مجلس النواب بحسب "مصراوي"، على أن الدولة المصرية في حاجة لأعضاء مجالس محلية تقوم بدورها الرقابي على المحليات الذي انتشر فيها الفساد، وتعطيل المواطنين، ودعم جهود التنمية.

    وبشأن المخالفات الدستورية التي تحدث عنها البعض، أكد على أن هذا الإطار متعلق بالدستور ولا دخل للبرلمان به، حيث لا يصدر تشريع من البرلمان به أي شبهات دستورية، وبالتالي لابد أن يغلب الجميع المصلحة العامة على الشخصية ويتم إصدار قانون الإدارة المحلية من أجل مصر.

    انظر أيضا:

    مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية
    دبلوماسي مصري يصف بوتين بالسياسي المحنك والمضياف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم الجائزة للفائزة، إنيسا كليوكينا، في مسابقة عموم روسيا التطوع لروسيا 2019 في ترشيح تطوع العام في ختام فعاليات منتدى متطوع روسيا، 5 ديسمبر 2019
    أبرز لحظات الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2019
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    أكثر الموضوعات بحثا على محرك غوغل خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    أكثر المواضيع بحثا على محرك "غوغل" خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك