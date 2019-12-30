حبس برلمانية عراقية سابقة بسبب "فضيحة المقعد"

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، وفقا للمادة 312 من قانون العقوبات العراقية.

وقالت الهيئة في بيان لها، نشره موقع قناة "السومرية نيوز"، إن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة خمس سنوات بحقِّ المُتَّهمة على خلفية تسجيلٍ صوتيٍّ تناقلته وسائل الإعلام تضمَّن تهم شراء مقعد نيابي خلال عام 2018 بمبلغ (250,000) ألف دولار".

ولم يذكر البيان اسم النائبة، غير أن هناك عددا من المواقع الإخبارية العراقية توقع أن تكون هي البرلمانية السابقة، شذى العبوسي، التي تسرب عنها تسجيل صوتي، وهي تحاول إقناع مرشح آخر بالحصول على مقعد برلماني مقابل 250 ألف دولار، بحسب موقع "المستقلة" العراقية.

وأشارت "السومرية نيوز"، إلى أن المادة "312" من قانون العقوبات العراقيِّ نصت على أن "يعاقب بالحبس"، "كل من طلب أو أخذ عطية أو منفعة أو ميزة بزعم أنها رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه"، وكذلك "كل شخص أخذ العطية أو المنفعة أو الميزة أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف أو المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً بالرشوة".