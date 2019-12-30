"إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر"... الصدر يهدد المحتل "الأرعن"

وصف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في العراق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الأرعن"، وأعلن عن استعداده لإخراج "المحتل" بالطرق السياسية والقانونية، فيما هدد بتصرف آخر في حال عدم انسحاب "المحتل".

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "حذرنا سابقاً من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".

​وأضاف: "لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية، لما جثم على صدر العراق، ولو أننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث".

وقال:

"اليوم أنا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟".

وتابع: "هلموا إلى توحيد الصفوف بأسرع وقت ممكن، ولتبعدوا عنكم التصرفات غير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً".

وأكد الصدر:

"إن لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".

وقال إن "الاحتلال بقيادة الأرعن (ترامب) استغل الفساد المستشري من جهة والهوة الكبيرة بين الساسة والشعب من جهة أخرى، لذا على الجميع التنازل عن المغانم والسلطة من أجل رفاهية الشعب وكرامته وإلا فلات حين مندم".

وتابع الصدر: "لتعلموا أننا لن نسمح أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية إنما نريد عراقاً قوياً ومستقلاً".