اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان وبومبيو

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 30, 2019
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي.https://t.co/5OmX0zyfHU#واس pic.twitter.com/R9OvkcoL49
وأضافت الوكالة إنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية".
وقصف الطيران الأمريكي، مساء أمس الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.
وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)