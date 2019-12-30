الخارجية الأمريكية: العراقيون أدانوا هجماتنا ولم يدينوا هجمات "كتائب حزب الله"

قال متحدث رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، إن العراقيين أدانوا الهجمات الأمريكية ضد "كتائب حزب الله"، ولم يدينوا هجمات الكتائب التي استهدفت قاعدة فيها جنود أمريكيين.

وسقطت أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، تضم قوات أمريكية، في هجوم صاروخي هو رقم 11 من نوعه خلال شهر ونصف ضد قاعدة فيها جنود أمريكان.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن الحكومة العراقية حاولت عرقلة ومنع القصف الذي نفذته القوات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي، لكن كان هناك إصرار من الجانب الأمريكي على تنفيذه.

وقتل 27 من عناصر الحشد الشعبي العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرون في قصف نفذته طائرات مسيرة أمريكية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلق موسكو البالغ إزاء الهجمات المتبادلة بين "كتائب حزب الله" والولايات المتحدة على الأراضي العراقية.

ودعت موسكو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها زعزعة الوضع السياسي والعسكري في سوريا والعراق.