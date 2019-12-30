بغداد تعتزم استدعاء السفير الأمريكي على خلفية قصف مواقع الحشد الشعبي

أعلنت الخارجية العراقية عزمها استدعاء السفير الأمريكي في بغداد لإبلاغه بإدانة الحكومة العراقية للقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي أمس الأحد.

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية مساء اليوم "تُدين وزارة الخارجيّة وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأمريكيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ، وهو ما نراه انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه سيتم التشاور مع الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الدولي للخروج بموقف موحد حول مستقبل تواجد قوات التحالف في العراق. "سوف يتم استدعاء السفير الأمريكي في بغداد وإبلاغه ما تقدم وكذلك سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنظوين في التحالف الدولي لقتال "داعش" للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".

واشنطن تبلغ الجانب العراقي بتنفيذ الهجوم

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد المهدي مساء اليوم الاثنين "وزير الدفاع الأمريكي أبلغنا بأن القوات الأمريكية ستقوم بالهجوم على مواقع حزب الله وأن هذا الأمر سيجري بعد ساعات"، مواصلا "أبلغنا وزير الدفاع الأمريكي رفضنا للهجوم وطلبنا البحث فيه وجه لوجه لكنه أكد أن القرار قد اتخذ"

وأضاف عبد المهدي أن الحكومة العراقية حاولت منع وقع القصف، لكنه كان هناك إصرار من الجانب الأمريكي "حاولنا عرقلة ومنع القصف الأمريكي لكن كان هناك إصرار على تنفيذه"، مضيفا "لسنا جزءا من منظومة العقوبات ولسنا جزءا من محور يعادي أي بلد مجاور أو صديق".

البنتاغون: الضربات تضعف "كتائب حزب الله"

قال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا"، مضيفا أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".

وأضاف البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".