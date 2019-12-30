بشرى لسكان مصر من الأرصاد الجوية

تشهد جميع المدن المصرية استقرارا في حالة الجو خلال الأيام المقبلة، بحسب تصريح للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في مصر.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن درجات الحرارة خلال الـ3 أيام القادمة، "أقل من المعدلات العادية".

وأضاف شاهين، "هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، ولكنها غير مؤثرة على حركة المواطنين ونشاطهم"، بحسب موقع "أخبار اليوم".

وأشار إلى أن درجة الحرارة في القاهرة وشمالي البلاد صباح الغد، ستكون 18 درجة، وفي الليل تصل إلى 12 درجة، وعند الفجر تصل إلى 10 درجات مئوية.

ولفت إلى أن حالة الجو في شبه جزيرة سيناء تشهد سطوع الشمس، ودرجة الحرارة العظمى ستكون 22 درجة مئوية.

أطلقت هيئة الأرصاد المصرية، أمس الأحد، تحذيرا من حالة الطقس في الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه ستشهد نشاطا مكثفا للرياح والصقيع.

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بدءا من يوم الاثنين، ستنشط بقوة سرعات الرياح، وتنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة عن المعدل الطبيعي، وسيصل الطقس إلى حد الصقيع خاصة في ساعات الليل.

وتابع "حالة الطقس ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، ومعتدلة على بعض الأنحاء خلال فترات النهار، وذلك يرجع إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة".

واستمر بقوله "تتواجد فرص لسقوط الأمطار غدا الاثنين وحتى الثلاثاء، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا شدتها من خفيفة إلى متوسطة".

ونصح خبير الأرصاد الجوية بضرورة تجنب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، خلال تلك الأيام.

وقال مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستنخفض حتى تصل إلى 8 درجات مئوية في بعض المناطق.

وحذر شاهين المواطنين من عدم ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم، والقيادة بحذر شديد على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية خاصة الموجودة في المناطق الشمالية.