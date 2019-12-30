رد فعل سياح إنجليز لحظة وصولهم مصر... فيديو

رصد مقطع مصور ردود فعل سياح بريطانين لدى وصولهم إلى مطار شرم الشيخ بعد استئناف الرحلات الجوية البريطانية بعد انقطاع 4 سنوات.

ونشرت الحكومة المصرية على حسابها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، المقطع المصور والذي يظهر فيه فرحة السياح لحظة نزولهم مطار شرم الشيخ، بينما

ونقل المقطع عن السياح أسباب زيارتهم إلى مصر في هذا التوقيت، مؤكدين على سعادتهم بسبب عودتهم إلى مصر مرة أخرى.

وقال بيتر كيرنز المدير التنفيذي لإحدى شركات السياحة البريطانية، إن "قرار عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ، يبعث برسالة مفادها أن شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من الرحلات".

وكان في استقبال السياح عدد من المسؤولين، واستقبلوهم بالورود والشيكولاتة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في 22 أكتوبر الماضي، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات.

ورحبت بالقرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة وقتها ووزيرة التعاون الدولي الحالية.

وأكدت على أن قرار الحكومة البريطانية يرجع إلى التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والبريطانية، حيث إن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.​

ومن المقرر أن تصل رحلة أسبوعيا من شركة "إنتر إير" من لندن إلى شرم الشيخ وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى كما تقرر تشغيل عدد ١٠ رحلات أسبوعية لشركة "توى فلاى" فى بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الإنجليزية الأخري جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.