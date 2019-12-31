عملية أمنية معقدة...موقع يكشف كيف وصل غصن إلى لبنان

كشف موقع لبناني تفاصيل جديدة عن عملية انتقال الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مجموعة "رينو - نيسان"، اللبناني كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن كارلوس غصن وصل إلى لبنان من خلال طائرة خاصة نقلته من تركيا.

وأشار الموقع أن الجهة التي نقلته من اليابان إلى تركيا هي جهة شبه عسكرية توازي شركات الأمن التي تعمل في مناطق الصراع الدولية.

وبحسب المعلومات، فإن عملية تهريب غصن من اليابان تمت عبر صندوق خشبي وضع فيه ونقل على طائرة كانت جهتها تركيا حيث هبطت وتم نقله بعد ذلك إلى لبنان عبر طائرة خاصة.

وأفرج عن غصن بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في شهر مارس/ آذار، وقال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.

ويحمل غضن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ونفى الاتهامات الموجهة له ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته.