المغرب توقع عقدا للحصول على صواريخ أمريكية

أفادت وسائل إعلام مغربية، يوم أمس الثلاثاء، عن توقيع اتفاق بين القوات المسلحة الملكية المغربية ومصنع أمريكي لإنتاج مجموعة من الصواريخ الجوية، التي سيتسلمها الجيش المغربي في المستقبل.

وذكر موقع "اليوم 24" أن الاتفاق عقد بين القوات المسلحة المغربية ومصنع "Raytheon de Tucson" الأمريكي، لإنتاج صواريخ جوية بقيمة مالية تتجاوز 768 مليون دولار أمريكي.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها: "إن العقد أبرم بسعر ثابت غير تنافسي، ويتعلق بإنتاج صواريخ "جو جو" متقدمة، وذلك في المدى المتوسط ​​(AMRAAM)".

وأضاف البيان: "سيتم تنفيذ بنود العقد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحدد يوم 28 فبراير/ شباط 2023، كآخر أجل لذلك".

كما أشار بيان الدفاع الأمريكية: "بالإضافة إلى المغرب، ستؤمن الشركة مبيعات عسكرية لأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإندونيسيا واليابان والكويت وهولندا والنرويج وسلطنة عمان وبولندا".