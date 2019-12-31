"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تابعة للقوات السودانية في اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، أنها "أسقطت طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية، من نوع "فانتوم"، في منطقة الطينة في مديرية حيران في حجة".

وتابع أن الطائرة "تابعة للقوات السودانية، وتم إسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت ،مساء أمس الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة أن: "الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مديرية رازح الحدودية غرب صعدة".

وتعتبر الطائرة، هي السابعة من نوعها التي تعلن جماعة "أنصار الله" في اليمن إسقاطها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.