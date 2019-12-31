وزارة البترول: مصر باعت 15 طن ذهب وفضة في 2019

أعلنت وزارة البترول المصرية، أن عام 2019 شهد بيع نحو 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي قيمة مبيعات هذه الكمية بلغ نحو 650 مليون دولار، بحسب ما نشرت صحيفة "الأهرام".

وكانت بيانات صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لشركة "سنتامين" الأسترالية، المسؤولة عن إدارة واستغلال منجم السكري للذهب في مصر، كشفت عن تراجع إنتاج المنجم بنسبة 17 %، خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ووصلت كمية الإنتاج، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، إلى نحو 10.3 طن مقابل نحو 10.4 طن خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 0.8 %.

وتوقعت الشركة أن يصل إجمالي إنتاج الذهب من المنجم، خلال الربع الرابع من العام الحالي، إلى 157.9 ألف أوقية؛ ليصل الإنتاج الإجمالي خلال العام إلى نحو 15.2 طن.