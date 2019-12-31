بالفيديو: ظهور حيوان في غير بيئته يتجول في جرود عرسال اللبنانية

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وجود حيوان بري، قيل أنه شبيه بالدب البري، عثر عليه في إحدى جرود عرسال اللبنانية.

ونشر ناشط بيئي لبناني على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع يظهر دبا صغيرًا يتجول في جرود عرسال بين الأشجار.

وعلق الناشط على منشوره قائلا: "هذا الديسم هو من فصيلة الدب البني السوري، وسبق أن ظهرَ مثله عام 2017 في المكان نفسه".

وأشار الناشط إلى أن "الدب البني السوري هو جزء أساسي من البرية اللبنانية، وهو موجود في لبنان وسوريا والعراق وتركيا، ولكن الصيد الهمجي أدى إلى انقراضه في لبنان".