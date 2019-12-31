كتائب حزب الله تعلن اعتصاما مفتوحا حتى غلق السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت كتائب حزب الله، اليوم الثلاثاء، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن المتحدث باسم الكتائب، جعفر الحسيني، إنه "لانية أبدا لاقتحام أو الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد، وإنما اعتصام مفتوح إلى أن تغلق السفارة ويطرد السفير".

وتجمع المئات من المحتجين ، اليوم الثلاثاء، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مقار "الحشد الشعبي" أول من أمس.

وقتل 27 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرين في قصف نفذته طائرات مسيرة أمريكية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع أنه "ردا على هجمات كتائب حزب الله [أحد فصائل الحشد] المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف "عملية العزم الصلب" شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة له في العراق وسوريا ستؤدي إلى إضعاف قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".