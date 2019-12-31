وزير الدولة اللبناني لشؤون الرئاسة: كارلوس غصن دخل البلاد بشكل شرعي

ذكر مسؤول لبناني إن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب من الإقامة الجبرية باليابان، كارلوس غصن، دخل لبنان بشكل شرعي، وأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن وزير الدولة لشؤون الرئاسة، سليم جريصاتي، الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، قوله إن "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان".

وتابع: "كل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة".

وأضاف أنه "في آخر اجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني قدمت ملفاً إلى السلطات اليابانية بأنه يجب أن يتم تسليم غصن إلى لبنان شرعاً لتجري محاكمته في لبنان عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان".

وكان مصدر أمني لبناني أفاد في وقت سابق أن "غصن وصل صباح الإثنين إلى مطار بيروت"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية نقلا عن وكالة "فرانس برس".

وقال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن إن "جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان"، مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها".

وأضاف جونيشيرو هيروناكا، وهو محام ياباني ضمن فريق الدفاع عن غصن، للصحفيين، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء، إن "محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة"، وذلك حسب وكالة "رويترز".