وزيرة مصرية تشكر الكويت على اهتمامها بهذا المريض

وجهت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، رسالة إلى السلطات الكويتية، بشأن مسن مصري، موجود في إحدى المستشفيات، بمحافظة الفروانية الكويتية.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، أن السفيرة نبيلة مكرم تواصلت مع السفير المصري في الكويت طارق القوني، بخصوص حالة المسن المصري يوسف ناصر.

ويرقد الناصري بمستشفى الفروانية بدولة الكويت، حيث يقوم المسؤولون عن المستشفى بمتابعة حالته الصحية.

وقالت الصحيفة المصرية إن نبيلة مكرم، تواصلت هاتفيا مع محافظ الفروانية بدولة الكويت، التي يتم فيها علاج المسن المصري، الذي لم يتم الاستدلال على أسرته.

ويعاني المسن المصري من أمراض الشيخوخة، وناشد من لديه أي معلومات أن يدلي بها من أجل الوصول إلى أسرته، بينما أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها إلى السلطات الكويتية على حسن رعايتها للمريض المصري منذ سنوات.

ووجهت الوزيرة المصرية رسالة شكر لمحافظ الفروانية لاهتمامه بالمريض المصري وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.