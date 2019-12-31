بغداد... إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء

أطلقت صافرات الإنذار في مبنى السفارة الأمريكية لدى العراق، وأغلقت جميع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية احتجاجات مظاهرات لأنصار الحشد الشعبي احتجاجا على قصف أمريكي لمقار الحشد.

بغداد- سبوتنيك وأكد مصدر من المنطقة الخضراء، لوكالة "سبوتنيك"، "إطلاق صافرات الإنذار في السفارة، وإغلاق جميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء".

وتأتي الاحتجاجات ردا على مقتل 27 من عناصر الحشد الشعبي العراقي، مساء الأحد الماضي، بقصف نفذته طائرات مسيرة أميركية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.