رسالة محمد بن زايد في العام الجديد

وجه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة للعالم بصفة عامة، وللشعب الإماراتي بصفة خاصة، بمناسبة العام الجديد 2020.

وكتب محمد بن زايد، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "ونحن نستقبل عاما جديدا.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية".

ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة انجازاتنا الوطنية...سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير .. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 31, 2019

وتابع: "سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير". وقال: "تمنياتنا أن يكون 2020 عاما للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية".

ويشهد العالم، اليوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، احتفالات واسعة برأس السنة الجديدة، التي تبدأ غدا الأربعاء.