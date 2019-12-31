وكالة: العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا القصف الأمريكي

أعلنت الحكومة العراقية، حالة الحداد على ضحايا القصف الأمريكي، الذي استهدف موقعا للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، الأحد الماضي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، أعلن الحداد 3 أيام على "شهداء القصف الأمريكي في القائم".

وقصف الطيران الأمريكي، مساء الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

ونفذت القوات الأمريكية، غارات جوية في العراق وسوريا ضد 5 منشآت، مرتبطة بكتائب حزب الله العراقي، والتي تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ سلسلة من الهجمات على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة تضم القوات الأمريكية.

من جانبها، أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، مقتل 25 شخصا على الأقل وجرح 51 آخرين، في غارات جوية على 5 منشآت تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي.

وأعلنت كتائب "حزب الله" العراقي، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.

وتجمع المئات من المحتجين، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة.