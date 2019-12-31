إطلاق نار في السعودية والشرطة تضبط الجاني.. فيديو

تمكنت دوريات الأمن في محافظة عفيف السعودية من توقيف شاب أطلق الرصاص من سلاح آلي داخل سوق الذهب بالمحافظة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، تم التبليغ عن إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، وانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع.

مشاجره بين شخصين في سوق الذهب #عفيف تنتهي بإطلاق النار بسلاح رشاش حسب تاكيد حسابات إعلامية في #عفيف pic.twitter.com/4pEwEe5RBm — متداول الآن (@zbd4324) December 31, 2019

ووقع الحادث نتيجة خلاف بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحا آليا أطلق منه ثلاث طلقات دون أن يصيب أحد.

وتمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال اللازم.