ارتفاع حصيلة جرحى إطلاق النار من السفارة الأمريكية في بغداد إلى 20

أعلن الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من 20 شخصا، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الحشد، في بيان له، إن "حصيلة جرحى المشيعين لجثامين شهداء الحشد إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأمريكية ارتفع إلى أكثر من 20 مصابا"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وكانت السفارة الأمريكية قد أطلقت في وقت سابق، صافرات الإنذار، وأغلقت السلطات المنطقة الخضراء، عقب محاولة محتجين اقتحام السفارة الأمريكية.

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن "المحتجين أشعلوا حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد بعد أن تجمهر المئات منهم عند البوابة الخارجية للسفارة داخل المنطقة الخضراء".

وتابع: أن "ذلك جاء بعد أن شارك الآلاف في مراسم تشييع جنائز عناصر الحشد الذين قتلوا بالغارة الأمريكية".

وأعلنت كتائب حزب الله، في وقت سابق، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.

وتجمع المئات من المحتجين، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مقار "الحشد الشعبي" أول من أمس.

وقتل 27 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرين في قصف نفذته طائرات مسيرة أمريكية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.