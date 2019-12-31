جهاز مكافحة الإرهاب يكشف حقيقة تكليفه بحماية السفارة الأمريكية في بغداد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول تكليفه بحماية السفارة الأمريكية في بغداد.

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان مقتضب تكليفه بمهمة حماية أي جهة، مؤكدا أن واجباته محددة بمكافحة الإرهاب فقط، وفقا لـ"السومرية نيوز".

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق، إن قوات أمنية من الفرق الخاصة توجهت إلى السفارة الأمريكية في بغداد، مشيرا إلى أن قوات من لواء 65 تتواجد حاليا أمام مبنى السفارة.

عااااجل :: النيران ترتفع من احدى بوابات السفارة الامريكية الان في المنطقة الخضراء #السفارة_الأمريكية pic.twitter.com/lgxLTLlGDf — ابو اسد (@mh_hussam) December 31, 2019

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو توثق تجمع مشيعي ضحايا الحشد الشعبي، الذين سقطوا في قصف الطيران الأمريكي، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

تصريح جعفر الحسيني القيادي في كتائب حزب الله : لا نية ابدا للاقتحام او الاعتداء على السفارة الامريكية في بغداد وانما اعتصام مفتوح الى ان تغلق السفارة وتطرد من بغداد.#اوقفوا_قتل_شعبنا pic.twitter.com/FCsUlqlqaq — ابو اسد (@mh_hussam) December 31, 2019

ويظهر مقطع الفيديو العشرات، وهم يرفعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال مسؤولون أمريكيون، في إفادة للصحفيين أمس الإثنين، إن واشنطن تحلت بضبط النفس والصبر في وجه استفزازات متصاعدة من جانب إيران أو جماعات تدعمها طهران وسط عقوبات متزايدة على طهران، لكنهم أوضحوا أن الوقت حان لاستعادة الردع أمام أي عدوان إيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، قصفها مواقع تابعة لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة نحو 52 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الإثنين 30 ديسمبر/ كانون الأول، عزمها استدعاء السفير الأمريكي في بغداد لإبلاغه بإدانة الحكومة العراقية للقصف الأمريكي، الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي، الأحد، مشيرة إلى أنه سيتم التشاور مع الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الدولي للخروج بموقف موحد حول مستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.