وزير لبناني يتوقع تشكيل حكومة من الاختصاصيين قبل نهاية الأسبوع

اعتبر وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أنه من الممكن تجنب الانهيار في لبنان، وتوقع تشكيل حكومة الاختصاصيين قبل نهاية الأسبوع.

ونقلت "الميادين" تأكيد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، أن الانهيار ليس قدراً محتوماً على اللبنانيين، وبالإمكان رسم خطة إصلاحية تعيد الانتظام إلى الحياة الاقتصادية، وهذا ما يحتاج إلى خلق مناخ وطني جامع لإطلاق خطة إصلاحية.

وتوقع الوزير اللبناني "تشكيل حكومة الاختصاصيين قبل نهاية الأسبوع في ظل عدم وجود عقبات جدية أمام تشكيلها"، ولفت إلى أن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب "قطع شوطاً كبيراً في مفاوضاته".

وأشار خليل إلى أن واشنطن والرياض "لم تكونا متحمستين لعودة الرئيس السابق سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، علق على مساعي تشكيل الحكومة في لبنان، بقوله إن الأقعنة سقطت واللعبة انكشفت.

وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "فعلا الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت، هناك أناس لديهم عمى ألوان بالسياسة، وأنظارهم مركزة فقط على اللون الأزرق".

وتابع بقوله "رفض هؤلاء أن يدخلوا الحكومة من بابها، فهرعوا يركضون إليها من الشباك".

وأضاف رئيس الوزراء المستقيل، قائلا: "مشاكلم ينبغي أن تحلوها بعيدا عن غيركم... خلصنا بقى".

وكلف الرئيس ميشال عون، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسان دياب، وهو وزير أسبق للتربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد غالبية نواب البرلمان.