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14:38 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    القوات الأمريكية في سوريا

    "لتعزيز كفاءة سرقة النفط"... 130 شاحنة أمريكية تدخل الأراضي السورية

    © REUTERS / RODI SAID
    العالم العربي
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    أدخلت القوات الأمريكية قافلة عسكرية ضخمة إلى الأراضي السورية تضم أكثر من 130 شاحنة محملة بعتاد وجرافات وعربات ومولدات كهربائية وتجهيزات لوجستية، في خطوة جديدة تؤشر إلى النية بتعزيز القبضة الأمريكية على حقول النفط السورية.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة: "إن القوات الأمريكية أدخلت من معبر الوليد، الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، قافلة عسكرية كبيرة جديدة إلى محافظة الحسكة السورية، تضم أكثر من 130 شاحنة كبيرة محملة بمواد لوجستية وعربات وجرافات ومولدات ومحولات كهربائية".

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS / RODI SAID
    قافلة عتاد أمريكية من 30 شاحنة تعبر الحدود العراقية إلى الحسكة
    وأوضح المراسل، أن القافلة العسكرية الأمريكية عبرت مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، في وقت متأخر من الليلة الفائتة، وتوجهت نحو القواعد العسكرية الأمريكية في مناطق سيطرة تنظيم "قسد" الموالي لواشنطن.

    وأشار المراسل إلى أن التجهيزات والمعدات، التي نقلتها قافلة الشاحنات الأمريكية الجديدة، تؤكد سعي واشنطن لتوسيع عمليات سرقتها للنفط السوري.

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أدلى بعدة تصريحات عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، أكد فيها أن بلاده وضعت النفط السوري تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء.

    وكان رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أعلن، منتصف شهر نوفمبر الماضي، أن الولايات المتحدة تواصل نهب سوريا وتمويل الجماعات المناهضة للحكومة، بحجة حماية البنية التحتية النفطية. وأردف قائلاً: "لا تتوقف الولايات المتحدة وحلفاؤها عن محاولات التدخل المدمر في الشؤون الداخلية لسوريا، وتمت إعادة جزء من القوات الأمريكية إلى شرق الفرات بزعم "حماية المنشآت النفطية"​​​. في الواقع، يجري الاستيلاء على المواد الخام الهيدروكربونية بهدف الحصول عليها ودعم القوات المناهضة للحكومة في المنطقة. إن سرقة الثروات الوطنية للشعب السوري تعيق إعادة بناء الاقتصاد السوري".

    وأشار ميزينتسيف إلى أن واشنطن تحاول إثبات شرعية وجودها في سوريا من أجل الحفاظ على إمكانية "نهب باطن الأرض السورية بدون عقاب".

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