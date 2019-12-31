عناصر حماية السفارة الأمريكية في بغداد يطلقون قنابل الصوت على المحتجين

أطلق عناصر حماية السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، قنابل صوت على المتظاهرين المحتجين خارج السفارة تنديدا بالغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع عراقية.

وقالت "رويترز" أن حراس الأمن داخل السفارة الأمريكية في بغداد أطلقوا اليوم الثلاثاء قنابل صوت على المحتجين خارج بوابة المجمع.

ونقلت الوكالة أنه تم سماع دويا قويا أربع مرات.

وجرى إجلاء السفير الأمريكي وموظفين في السفارة في وقت سابق اليوم حفاظا على سلامتهم.

وتجمع المئات من المحتجين، اليوم الثلاثاء، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مقار "الحشد الشعبي" أول أمس.

وقتل 27 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي، مساء الأحد، وأصيب 51 آخرين في قصف نفذته طائرات مسيرة أمريكية على مقار للحشد على الحدود العراقية-السورية.