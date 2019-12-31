السعودية تعلق مجددا على استهداف القوات الأمريكية في العراق

علقj الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، مجددا على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ما وصفتها بـ"ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني" ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق، ضمن قوات التحالف الدولي.

وكانت السعودية قد علقت مساء أمس على الهجمات التي وقعت على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك وأسفرت عن مقتل مدني أمريكي وإصابة جنود عراقيين وأمريكيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله، إن "المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره".

وأضاف، "كان آخر هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بناء على دعوة من الحكومة العراقية خلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد ترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي العادية مساء اليوم.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وتماسك نسيجها الاجتماعي.

كما رحب المجلس بتوقيع المملكة ودولة الكويت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

#عاجل#مجلس_الوزراء يُعرب عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في #العراق ضمن التحالف الدولي.#واس pic.twitter.com/wxXubgJg2i — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 31, 2019

​كما أشاد المجلس أيضا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار"، الذي تقدمت به المملكة نيابة عن الدول الراعية له.