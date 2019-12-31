محتجون عراقيون يقتحمون نقطة أمنية عند السفارة الأمريكية ببغداد ويحرقونها

قال ثلاثة شهود لـ "رويترز" إن محتجين عراقيين اقتحموا نقطة أمنية عند مدخل مجمع السفارة الامريكية ببغداد وأضرموا فيها النار.

وجرى إجلاء السفير الأمريكي وموظفين في السفارة في وقت سابق اليوم حفاظا على سلامتهم بينما تجمع آلاف المحتجين أمام المبنى للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها واشنطن في العراق يوم الأحد.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "إن الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية يوم 29/12/2019، تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

دماء الشهداء الطاهرة دائما تزهر نصرا ووعيا للأمة.. الشعب العراقي ينتفض امام السفارة الاميركية في #بغداد ويذيقها النار التي اشعلتها بنفسها والعقاب للشيطان الاكبر وغطرسته قد بدأ pic.twitter.com/i4zLKAdh6o — fadi jouni (@fady_jouni) December 31, 2019

وتابع البيان، "إن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، لذلك نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن".

وحذر من أن "أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.