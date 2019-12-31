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14:38 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الجيش الكويتي

    وزير الدفاع الكويتى يتوجه للسعودية لتفقد قوات بلاده

    © AFP 2019 / YASSER AL-ZAYYAT
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    يتوجه وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى المملكة العربية السعودية، لتفقد قوات بلاده المشاركة في عملية "إعادة الأمل".

    وغادر وزير الدفاع، صباح اليوم الأربعاء، إلى السعودية، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

    معسكر فيرجينيا في الكويت
    © AP Photo / Gustavoferrari
    الكويت تعتز بالمشاركة بعملية "إعادة الأمل" في اليمن
    وأضافت الصحيفة أنه رافق الوزير خلال الزيارة، سفير الكويت لدى المملكة، الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ووفد رفيع المستوى.

    وأشارت إلى أنه "كان في وداعه على أرض المطار رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، ووكيل وزارة الدفاع بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي الصباح".

    وتشارك الكويت رسميا، في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

    وفي نهاية ديسمبر 2015 أرسلت الكويت كتيبة قوات برية إلى السعودية للمشاركة في عمليات "إعادة الأمل" إلى جانب الطلعات الجوية التي تشارك فيها الكويت عبر 15 طائرة مقاتلة.

    وفي فبراير/ شباط من العام 2017، قال آمر القوة الجوية في الجيش الكويتي، اللواء ركن طيار عبد الله الفودري، إن مقاتلات بلاده نفذت نحو 3 آلاف طلعة جوية في اليمن، منذ مارس/ آذار 2015.

    ورغم ذلك، وافقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحليفها السابق علي عبد الله صالح، على استضافة الكويت الجولة الأولى من المحادثات السياسية التي انتهت في أغسطس/ آب 2016 دون نتائج.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, أخبار, إعادة الأمل
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