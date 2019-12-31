وكالة تكشف أسماء وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة

كشفت وكالة أخبار لبنانية، اليوم الثلاثاء، أسماء الوزراء الذين سيسميهم "حزب الله" اللبناني في الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن مصاد، أن "حزب الله" سيقوم بتسمية وزيرين له في الحكومة الجديدة، وهما الدكتور فادي نصرالدين وزيرا للصحة العامة وعبد الحليم فضل الله وزيرا للصناعة.

ووفقا للوكالة، ستقوم حركة أمل بدورها بتسمية كل من غازي وزني وزيرا للمالية ومحمد سيف الدين وزيرا للزراعة و​الشباب​ والرياضة.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.