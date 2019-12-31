وزير الداخلية العراقي يصل إلى السفارة الأمريكية لتهدئة الأوضاع... صور

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد سعيا لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام قرب السفارة.

ونقلت قناة "الحرة" عن الياسري قوله: "أنا موجود الآن مقابل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء"، مؤكداً أن "المساعي مستمرة لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام والسيطرة على الأمور".

وأكد الياسري أن الإصابات التي وقعت بين مهاجمي السفارة نتيجة إلقاء قوات الأمن لقنابل الغاز لتفريق المحتجين، كانت بسيطة.

For the final stamp of state approval, cue, Iraqi Interior Minister Yassin Taher Al-Yasiri. #السفارة_الأمريكية https://t.co/oV8HbkkNmq — Nazlı نازلي Tarzi (@NazliTarzi) December 31, 2019

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "إن الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية يوم 29/12/2019، تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه".

إن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، لذلك نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 31, 2019

وتابع البيان، "إن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمباني السفارات التي تقع مسؤولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، لذلك نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن".

عااااجل :: النيران ترتفع من احدى بوابات السفارة الامريكية الان في المنطقة الخضراء #السفارة_الأمريكية pic.twitter.com/lgxLTLlGDf — ابو اسد (@mh_hussam) December 31, 2019

وحذر من أن "أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.