الأرصاد المصرية تحذر من الطقس البارد خلال الأيام المقبلة... فيديو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من الطقس البارد الذي يسود البلاد خلال الأيام المقبلة.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى المصرية"، إن الطقس يشهد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشار شاهين إلى توقعات بارتفاع فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، خلال اليوم الثلاثاء.

وتابع، أن الطقس مائل للبرودة نتيجة انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل على شمال البلاد في كافة الأنحاء، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وسجلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 17 والصغرى 9 درجات مئوية.

ودعا شاهين المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.