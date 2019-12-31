بومبيو: عازمون على حماية الأمريكيين في العراق بعد احتجاجات السفارة الأمريكية في بغداد

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أكدا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ضمان أمن وسلامة الأمريكيين في العراق.

القاهرة - سبوتنيك. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، أن واشنطن عازمة على حماية والدفاع عن المواطنين الأمريكيين، في العراق.

يأتي ذلك عقب احتجاجات متواصلة منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي لمواقع الحشد الشعبي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن "بومبيو تحدث هاتفيا مع عادل عبد المهدي، وبرهم صالح، وأخبرهم بوضوح أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها الموجودين في العراق لدعم سيادة واستقرار العراق.

وبحسب البيان، أكد كل من صالح وعبد المهدي لبومبيو أنهما "يأخذان ضمان وسلامة الأفراد والممتلكات الأمريكية على محمل الجد".

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

وجرى إجلاء السفير الأمريكي وموظفين في السفارة في وقت سابق اليوم، حفاظا على سلامتهم، بينما تجمع آلاف المحتجين أمام المبنى للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها واشنطن في العراق.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "إن الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية، تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية، التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.