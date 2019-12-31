الخارجية اللبنانية عن قضية غصن: لا توجد مع اليابان اتفاقية للتعاون القضائي

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن ملابسات مغادرة كارلوس غصن لليابان ووصوله إلى لبنان لا تزال "غير معلومة".

وأكدت الخارجية اللبنانية أنه "لا توجد مع اليابان اتفاقية للتعاون القضائي لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، حسب "رويترز".

وقالت الخارجية: لبنان وجه لحكومة اليابان منذ سنة مراسلات رسمية بخصوص غصن وتم تسليم ملفٍ كاملٍ لمساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام.

كان غصن وصل إلى بيروت أمس الاثنين قادما من اليابان قبل أشهر من محاكمته في مخالفات مالية. وينفي غصن التهم الموجهة إليه، حسب "رويترز".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان نقلا عن المديرية العامة للأمن العام إن كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتورز دخل البلاد بطريقة شرعية ولا يوجد ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

ووصل غصن إلى لبنان قائلا إنه تحرر أخيرا من القيود المفروضة عليه، ولم يعد أسيرا لقضاء "مزور"، فيما لم تصدر أية تصريحات حكومية من اليابان، خاصة أن معظم الهيئات الحكومية فيها بإجازة رأس السنة.

والتقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان.

ورغم تأكيد لبنان على أن غصن دخل بطريقة شرعية، تشير مصادر في اليابان إلى أن فريق الدفاع يحتفظ بجوازات سفره، بموجب الحكم القضائي الأخير، الأمر الذي يمثل تناقضا كبيرا ويزيد من غموض القضية.