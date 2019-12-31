نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع سفيري بلجيكا وألمانيا الوضع في سوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، مع سفيري بلجيكا وألمانيا، في موسكو، جان آرثر ريزيبو، وغيزا أندرياس فون غاير، الوضع في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل للآراء حول الوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك ببعدها الإنساني، وذلك في سياق مناقشة هذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي".

ودعا الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد الماضي، الجيش السوري وحلفاءه لوقف التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، مؤكدًا أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرا أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتشريد عشرات الآلاف، ما زاد من خطورة الأوضاع الإنسانية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الإثنين، الوضع في سوريا والعراق في سياق الضربات الأمريكية الأخيرة ضد مراكز الحشد الشعبي العراقي.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل على هجمات نفذتها هذه الحركة ضد قاعدة عراقية قرب كركوك، أسفرت عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة جنود آخرين.

وأعربت الخارجية الروسية، أمس الإثنين، عن قلق موسكو البالغ إزاء الهجمات المتبادلة بين "كتائب حزب الله" والولايات المتحدة على الأراضي العراقية، حيث تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية بالقرب من كركوك للقصف في الـ 27 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة عدد من الجنود. وقامت الولايات المتحدة في الـ 29 من كانون الأول/ديسمبر- وفقا لتأكيداتها- بتنفيذ "قصف دفاعي" ضد خمسة أهداف لـ"كتائب حزب الله" في غرب العراق وشرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة نحو 50 شخصًا.