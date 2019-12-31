روسيا ترصد 24 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال 24 ساعة

يواصل مركز المصالحة الروسي في سوريا رصد الخروقات على الساحة السورية في إطار تنسيق الدول الضامنة بهدف الوصول إلى تسوية في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 24 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية:

إدلب (10) واللاذقية (8) وحلب (4) وحماه (2)، بينما رصد الجانب التركي 19 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (7) وحماه (6) واللاذقية (3) وحلب (3).

ومن جهة أخرى، قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 400 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها حوالي 1.94 طن إلى سكان مدينة الطبقة في ريف الرقة.

وبشكل عام تم تنفيذ 2310 عملية إنسانية في سوريا. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3886.318 طن.