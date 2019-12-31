وزير الدفاع الكويتي يؤكد من السعودية حرص بلاده على "أمن الخليج"

قال وزير الدفاع الكويتي أحمد المنصور، إن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت، مضيفا: "هذا الأمر يدفعنا لتسخير كل الإمكانيات لخدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

ذكرت ذلك صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريحات المنصور، جاءت، في كلمة وجهها المنصور، إلى القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في المملكة العربية السعودية، خلال زيارته لتلك القوات.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى قول المنصور إن "مشاركة منتسبي الجيش الكويتي للقوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي، وأنها تمثل تأكيدا لمفهوم العمل الجماعي والمصير المشترك معربا عن خالص الاعتزاز والتقدير لهم".

ووصل المنصور إلى قاعدة "الملك خالد الجوية" في خميس مشيط، وكان في استقباله قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق ركن الأمير فهد بن تركي، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد العمري وكبار القادة العسكريين بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى رئيس الملحق العسكري الكويتي لدى المملكة العميد الركن مشعل المطيري، وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.

وعقب انتهاء الزيارة عاد المنصور، إلى الكويت، حيث كان في استقباله رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، وقادة آخرين.