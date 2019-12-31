الجيش العراقي: المحتجون "باغتونا" أمام السفارة الأمريكية

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن وصول المحتجين إلى المنطقة الخضراء كان مباغتا ولم تكن هناك استعدادات لإيقافهم.

وفي تصريح صحفي للواء اليوم الثلاثاء، نوه خلف إلى أن المحتجين دخلوا المنطقة الخضراء أثناء مراسم تشييع جرت في ساحة الحرية، لكن المتظاهرين باغتوهم ودخلوا المنطقة الخضراء، ولم يكن هناك استعدادات كافية لإقافهم.

اعتبر الخلف أن "ما حدث في المنطقة الخضراء هو حرق إطارات خارج محيط السفارة الأمريكية"، مضيفا أن "الفرقة الخاصة نزلت لإبعاد المحتجين عن محيط السفارة".

وشدد خلف على أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية السفارات والمنشآت الدبلوماسية مؤكدا رفضه "الاعتداء على السفارات في العراق" بحسب "بغداد اليوم".

من جهة أخرى قال مسؤولون أمريكان لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إنهم يتوقعون إرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق، في أعقاب الاحتجاجات، التي شهدها محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وأفادت "رويترز"، أن المسؤولين توقعوا إرسال مزيدا من قوات المارينز، إلى السفارة الأمريكية في بغداد، عقب الاحتجاجات العنيفة، التي اندلعت، في محيط السفارة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صرحت إن الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أكدا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ضمان أمن وسلامة الأمريكيين في العراق.

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، أن واشنطن عازمة على حماية والدفاع عن المواطنين الأمريكيين، في العراق.