الأول من نوعه... الكويت تبيع أول شحنة ديزل منخفض الكبريت

أعلنت شركة البترول الوطنیة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، بيع أول شحنة من الديزل "Diesel 10 ppm" منخفض الكبريت.

وكشفت الشركة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أن "ھذه الشحنة سیتم تصدیرھا خلال شھر ینایر/ كانون الثاني 2020، إذ تعد باكورة إنتاج الدیزل ذو المحتوى الكبریتي المنخفض والمطابق للمواصفات العالمیة".

وأشارت الشركة إلى "أن ھذا الإنجاز یأتي بعد البدء بتشغیل وحدات مشروع الوقود البیئي النظیف في مصافي شركة البترول الوطنیة".

وكانت نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقلت عن نائب الرئیس التنفیذي للمشاري والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، قوله إن "الشركة ستبدأ اعتبار من یوم غد الأربعاء تطبیق مجموعة من الاشتراطات والمعاییر التي وضعتھا المنظمة البحریة الدولیة ما یجعل منتجھا من ھذه المادة متوافقا مع متطلبات السوق العالمیة".

وأضاف العجمي أن "المنظمة كانت قد أقرت أخیرا خفض نسبة الكبریت في وقود السفن من 5.2 في المئة إلى 5.0 في المئة، وھو خفض حاد یعد الأول من نوعه منذ سنوات".

وأشار العجمي إلى أن "ھذا التوجه الجدید وضع المنتجین أمام تحد كبیر، إذ توجب علیھم القیام بعملیات تطویر وتحدیث واسعة لوحدات الإنتاج لكي تتمكن من مواكبة المواصفات المطلوبة".

وأوضح أن مؤسسة البترول الوطنیة حققت إنجازا مھنیا بنجاحھا في تطویر منشآتھا وجعلھا قادرة على إنتاج الوقود منخفض الكبریت بمواصفات بیئیة وفنیة عالیة تجاوزت المواصفات المطلوبة.

وأفاد بأن الشركة تعد بذلك من أوائل المنتجین العالمیین الذین أعلنوا عن قدرتھم التصنیعیة على إنتاج ھذا النوع من الوقود ذي الجودة والقیمة السعریة العالیة.