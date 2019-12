بومبيو: ميليشيات تابعة لإيران تهدد سفارتنا في بغداد وقادرون على حماية مواطنينا

Will the day come when #USA corrects its mistake in 2003 and drives #Iran and its #militias out of Iraq? Why are America and Iran fighting in Iraq?

When do the Iraqis celebrate the New Year?

Enough, They die every day!

#Iraq #السفارة_الأمريكية #الحرية_لهادي_العامري pic.twitter.com/F888KIBnkc