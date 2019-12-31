مقرب من الصدر: التظاهرات أمام السفارة يراد بها إنهاء "تظاهرات الشعب الإصلاحية"

اعتبر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات أمام السفارة الأمريكية يراد بها إنهاء "تظاهرات الشعب الإصلاحية".

ونشر صالح محمد العراقي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": تظاهرنا ضد الاحتلال من أول يوم حينما أرادوا تدنيس "الحرم" في النجف الأشرف، وتظاهرنا ضده في كل عام، وطالبنا بعدم توقيع اتفاقية معهم، وطالبنا بغلق سفارة الشيطان الأكبر، كانوا في العلن يستهزؤون، وفي الأروقة يتوسطون لهم، اليوم صار العراق ساحة تظاهرات".

وأضاف العراقي "وهذه قرينة على أن التظاهرات أمام السفارة يراد بها إنهاء "تظاهرات الشعب الإصلاحية"، لذا أدعو أخوتي "الثوار" للثبات والاستمرار على سلميتهم وعدم الاحتكاك بهم، ولا تحزنوا ولا تهنوا وأن رأيتم "الخضراء" مفتوحة أمامهم ومغلقة بوجوهكم... فانتم اليوم على أسوارها وغدا سيكون الشعب فيها".

ووصف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في العراق، أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الأرعن"، وأعلن عن استعداده لإخراج "المحتل" بالطرق السياسية والقانونية، فيما هدد بتصرف آخر في حال عدم انسحاب "المحتل".

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد في العراق وسوريا.