مقتل ضابط وإصابة عدد من جنود الجيش السوري بقصف صاروخي لتنظيمات إرهابية في ريف حماة

قتل ضابط سوري وأصيب عدد من الجنود بقصف شنته تنظيمات مسلحة تتمركز في محيط منطقتي ميدان غزال ومعر محطاط في ريف حماة الشمالي.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري سوري قوله إن "التنظيمات الإرهابية المتمركزة في محيط منطقتي ميدان غزال ومعر محطاط اعتدت بالقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لحماة والمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب في سهل الغاب، وخان شيخون وما حولها، وقد أدى القصف إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من الجنود بجروح".

ولفت المصدر إلى أن القصف أسفر عن خسائر في ممتلكات أهالي بلدات جورين، وعين سليمو، وأصيلة، والمحروسة.

وتابع المصدر العسكري ذاته، حسبما نقلت عنه وكالة (سانا)، قائلا إن "وحدات من قوات الجيش السوري العاملة في المنطقة ردت على الفور على مصادر النيران مستهدفة مقرات القيادة ومراكز تجمع الإرهابيين وقتلت عددا كبيرا منهم، كما دمرت ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ، وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات".

وكان الجيش السوري قد بدأ في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري عملية عسكرية في ريف إدلب لاستعادة السيطرة على أوتوستراد حلب - دمشق الدولي تمكنت قواته خلالها من استعادة أكثر من 320 كيلومترا.