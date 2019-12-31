البرهان: التغيير سيقود البلاد نحو عهد ديمقراطي مستقر

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، إن التغيير سيقود البلاد نحو عهد ديمقراطي مستقر.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن تصريحات البرهان جاءت احتفالا بالذكرى الرابعة والستين للاستقلال، وهي الذكرى التي تزامنت مع احتفالات السودان بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر/كانون الأول الشعبية السلمية المجيدة.

وأكد البرهان أن "تلك الثورة قادت لتغيير دفع مهره شهداء ضحوا بدمائهم الزكية، وشاركت فيه كل مكونات المجتمع السوداني سعياً لرسم معالم بناء سودان جديد تكون الكلمة فيه للشعب".

وشدد البرهان في خطابه الذي وجهه اليوم، الثلاثاء، للشعب السوداني بمناسبة هذه الذكرى، على أن هذا التغيير سيقود البلاد نحو عهدٍ ديمقراطي مدني مستقر وآمن، يمهد لتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة.

ونقلت الوكالة على لسان عبدالفتاح البرهان، تحيته لنساء وشباب السودان الذين قادوا الحراك الثوري واشعلوا شرارة الثورة التي باركتها جموع الشعب السوداني.

وقال رئيس المجلس الانتقالي السوداني:

إنه بالرغم من أن البلاد قطعت أشواطاً كبيرة، وأنجزت الكثير في مسار بناء الدولة والمجتمع، منذ بزوغ فجر الإستقلال المجيد وحتى يومنا هذا، فإن ذلك يبقى دون مستوى تطلعات الشعب ويتقزم أمام تضحياته الغالية.