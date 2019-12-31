الأسد: معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن السوريين

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وفد إيراني يرأسه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، آخر مستجدات اجتماع أستانا الأخير والتطورات في منطقة الجزيرة السورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة الذي ترأس وفدا رسميا إيرانيا إلى دمشق.

واستمع الرئيس الأسد من المسؤول الإيراني لعرض حول آخر مستجدات اجتماع أستانا الأخير والمناقشات التي دارت خلاله حول عدد من المواضيع وأهمها لجنة مناقشة الدستور والتطورات في منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات).

ووفقا للوكالة، أشار الرئيس السوري إلى "محاولات الطرف الآخر والدول الداعمة له وضع العراقيل والعقبات أمام عمل اللجنة تحت مسميات متعددة لحرفها عن مهامها وهدفها".

ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية أن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد أن "معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في تلك المنطقة؛ واضاف أن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر".

بدوره عرض الوفد الإيراني أهم النقاط التي تناولها لقاء جنيف الأخير بين كل من إيران وروسيا وتركيا.

وقالت الوكالة أنه "أشاد أعضاء الوفد بتقدم الجيش العربي السوري في منطقة الجزيرة السورية وهنؤوا الرئيس الأسد والشعب السوري بالانتصارات التي تحققها العملية العسكرية في إدلب حالياً حيث أوضح الرئيس الأسد أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في تلك المنطقة مشدداً على أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر".