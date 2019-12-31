تحذير شديد اللهجة.. الرئاسة العراقية تعلق على اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

وأضافت: "إن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل أن يكون استهدافاً لأي طرف آخر".
وتابع البيان: "واجبنا، وواجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة، وهذا من صميم واجبها، ومن واقع الحرص على الأمن العام ندعو المحتجين إلى الانسحاب من السفارة ومقترباتها وعدم تصعيد الموقف".
لحظة اقتحام #السفاره_الامريكيه— nezar alabadi (@nezar_alabadi) December 31, 2019
لحظة تاريخية مرغت أنف واشنطن بالوحل وستعرف ان ذيولها خدعوها حين أكدوا لها أن الشعب لن يغضب لو ضربت الحشد الشعبي pic.twitter.com/Z5C2EFregk
وقالت الرئاسة في ختام بيانها: "نؤكد على بلاغ القائد العام للقوات المسلحة، بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".
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