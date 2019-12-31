تحذير شديد اللهجة.. الرئاسة العراقية تعلق على اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا حول الأحداث التي تشهدها البلاد مؤخراً وآخرها الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد.

وقالت الرئاسة العراقية في البيان الذي نشر على موقعها الرسمي: "يتعرض العراق إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه . فمحاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد يعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".

وأضافت: "إن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل أن يكون استهدافاً لأي طرف آخر".

وتابع البيان: "واجبنا، وواجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة، وهذا من صميم واجبها، ومن واقع الحرص على الأمن العام ندعو المحتجين إلى الانسحاب من السفارة ومقترباتها وعدم تصعيد الموقف".

لحظة اقتحام #السفاره_الامريكيه

لحظة تاريخية مرغت أنف واشنطن بالوحل وستعرف ان ذيولها خدعوها حين أكدوا لها أن الشعب لن يغضب لو ضربت الحشد الشعبي pic.twitter.com/Z5C2EFregk — nezar alabadi (@nezar_alabadi) December 31, 2019

وقالت الرئاسة في ختام بيانها: "نؤكد على بلاغ القائد العام للقوات المسلحة، بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".