"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة ثانية للتحالف خلال أقل من 12 ساعة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن، هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاعية للتحالف في أجواء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

ولم تورد القناة تفاصيل عن عملية اسقاط الطائرة.

وتعد الطائرة هي الثانية خلال ساعات، حيث أعلنت "أنصار الله" في وقت سابق اليوم، تمكنها من إسقاط طائرة استطلاعية مُسيرة نوع "فانتوم" تابعة للقوات السودانية في منطقة الطينة بمديرية حيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وبثت قناة "المسيرة"، مساء اليوم، حطاماً قالت إنه لطائرة استطلاع سعودية نوع (كاريال)، أعلنت الجماعة اسقاطها مساء أمس الاثنين، بصاروخ أرض جو في منطقة الصليف شمال محافظة الحديدة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، صرح أمس الأول الأحد، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، بأن "الدفاعات الجوية تمكنت خلال العام 2019م، من اسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان، منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".